За упокій по Україні

Про Польщу, Україну, театр там і тут
Коли Ілля Ільф та Євген Петров у 1935 році мали змогу подорожувати Америкою як журналісти, з їхніх подорожніх нотаток вийшла книга. Її цінували за «об’єктивність». Тоді це значило незалежність від радянської ідеології – перш за все, але книгу і зараз, коли СРСР уже нема, читати цікаво і «сермяжная правда» там відчутна у кожному розділі: у способі описувати американській світ, людей, дрібниці побуту, а відтак і культуру. Проте об`єктивний значить не тільки вільний від хибного політичного ангажованого