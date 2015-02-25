Галичина.Інфо

Iaroslav Monastyrskyi 26-07-2015, 01:02

За упокій по Україні

Насилля і страх, шантаж і патос — ото й увесь інструментарій теперішньої влади в Україні. Це — все що залишилось, — решта розсіяно за вітром. Ніц людського, нічого від Бога. Винуватих шукати марно, — їх число обраховується десятками мільйонів, — це абсолютна більшість українських громадян, — усі хто обирав собі паханів, а також усі ті, що боролись за ротацію паханів їхніх на своїх...
Категорії: тренди / Галичина

28-05-2015, 11:24

Астрофізичний феномен: літо цьогоріч розпочнеться в Бережанському замку

На Зелені свята, в останній день весни, 31 травня 2015 р., туристична ініціятива #koza_play спільно з Бережанським державним історико-архітектурним заповідником запрошує гостей на фестиваль у Бережанський замок! Захід має на меті привернути увагу громадськості до проблем збереження та ревіталізації пам’яток минулого, зокрема, - замку та храму при ньому котрі неодноразово витримували напади татар, шведів, козаків, але не витримують плину часу та байдужості...
Категорії: марки / Галичина / культура

27-05-2015, 15:55

Велика мандрівка до Горайця на Фольковіско

10-12 липня в прикордонному хуторі Гораєць (Польща) відбудеться черговий фестиваль "Фольковіско". Пропонуємо увазі наших читачів попередню програму цьогорічного фестивалю...
Категорії: марки / Галичина / культура

22-05-2015, 22:59

Світовий день музики у Львові розпочинає збір заявок

Світовий день музики (Fete de la Musique) – це низова ініціатива, що стартувала у Парижі 1982 року, і наразі охоплює понад 120 країн світу. 21 червня, у день літнього сонцестояння музиканти і аматори вільно виходять на вулиці своїх міст, і разом з мешканцями наповнюють їх музичним драйвом. Львів вже втретє приєднується до Світового дня музики – у 2014 році участь взяли майже півтори сотні гуртів та виконавців на 60-ти різних локаціях. Це унікальний приклад масової низової некомерційної акції за кількістю
Категорії: марки / Галичина / культура

Олексюк Світлана 17-05-2015, 01:31

Про Польщу, Україну, театр там і тут

Коли Ілля Ільф та Євген Петров у 1935 році мали змогу подорожувати Америкою як журналісти, з їхніх подорожніх нотаток вийшла книга. Її цінували за «об’єктивність». Тоді це значило незалежність від радянської ідеології – перш за все, але книгу і зараз, коли СРСР уже нема, читати цікаво і «сермяжная правда» там відчутна у кожному розділі: у способі описувати американській світ, людей, дрібниці побуту, а відтак і культуру. Проте об`єктивний значить не тільки вільний від хибного політичного ангажованого
Категорії: ремарки / культура

8-04-2015, 19:24

ІІ Міжнародний Фестиваль Українського Театру у Кракові "Схід-Захід"

"Фундація Масових Видовищ та Шоу-Програм" та "Центр Молоді імені Генрика Йорада у Кракові" запрошують на "ІІ Міжнародний Фестиваль Українського Театру у Кракові "Схід-Захід" котрий відбудеться 21-26 квітня 2015 року...
Категорії: марки / Галичина / культура

8-04-2015, 14:17

Cho-Jazz 2015

З 22 липня до 2 серпня 2015 року у польському місті Ходжєж відбудуться відомі джазові майстер-класи, на які матимуть змогу потрапити українські джазові музиканти щоб два тижні повчитись у видатних європейських джазменів...
Категорії: марки / культура

8-04-2015, 14:06

Панщину в Галичині скасовано

Річницю скасування панщини в Галичині з танцями при ватрі та кінопоказами святкуватимуть в Горайці 1-3 травня. Нагадаємо, 167 років тому в Галичині було видано Імператорський указ про відміну кріпосного права. Ті, хто протягом століть були змушені працювати на панщині в обмін на оренду землі - отримали свободу.
Категорії: марки / Галичина / культура
Теги: Folkowisko, Гораєць

7-04-2015, 18:52

Галичина у 2025-му році

Чи довіряєте Ви результатам опитувань вітчизняних соціологів і їх інтерполяціям? Утримуючи певний скепсис з цього приводу, пропонуємо нашим читачам наступне опитування.
Категорії: Галичина / поспільство

1-04-2015, 19:30

Міжнародний фестиваль музики на пограниччі в Сянку

Сяноцький Будинок Культуру запрошує на "Другий Міжнародний фестиваль музики на прикордонні Сянок 2015". Ця мистецька подія має на меті презентацію та просування музичної та літературної творчості молоді європейських країн. Фестиваль проходитиме 19-21 квітня 2015 року...
Категорії: марки / Галичина / культура
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Цей день в історії.
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1494 — Виданий звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов\'янських державах, надрукована кирилицею.
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