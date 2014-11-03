Бетонні оборонні споруди постануть на світлинах

Фото: Тарас Хлібович

Під час пленеру, який організувала «Європейська Галицька Асамблея», тернопільські фотографи зафіксували оборонні споруди Першої світової війни, побувавши у селах Плотича, Чернехів, Мильно, Глядки.У пленері взяли участь відомі на теренах області фотографи: Тарас Хлібович, Віра Милян-Монастирська, Віталій Грех, Влад Кравчук, Олександр Попов.— зазначає Тарас Хлібович.— переконана Віра Милян-Монастирська.