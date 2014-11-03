Бетонні оборонні споруди постануть на світлинах

Найближчим часом ГО «Європейська Галицька Асамблея» представить фотовиставку за результатами пленеру «Верхній Серет». Фотовиставка є логічним продовженням фотопленеру. Її мета — не лише вшанувати пам'ять загиблих у Першій світовій війні, 100-річчя з початку якої виповнюється цьогоріч, а також — донести інформацію про цінні з точки зору військової історії об’єкти та сприяти їхньому збереженню, адже чимало оборонних бетонних споруд руйнуються людьми та часом.
Під час пленеру, який організувала «Європейська Галицька Асамблея», тернопільські фотографи зафіксували оборонні споруди Першої світової війни, побувавши у селах Плотича, Чернехів, Мильно, Глядки.
У пленері взяли участь відомі на теренах області фотографи: Тарас Хлібович, Віра Милян-Монастирська, Віталій Грех, Влад Кравчук, Олександр Попов. — Перше, чим був цікавий пленер, самим фактом поїздки по закапелках області, бо ми, по суті, мало знаємо про свій край. Друге, історичний аспект, побачити артефакти минулої війни це завжди цікаво. І третє — це все було «заточено» під фотографування. Люблю такі тури, коли на першому місці є можливість фотографувати,
— зазначає Тарас Хлібович. — Завдячуючи участі у фотопленері, я ще раз переконалась, що люблю цю землю. На жаль, Галичина була і залишається буферною зоною між двома світами. Проте, сподіваюсь, оборонні споруди Першої світової слугуватимуть лише як нагадування про минувшину. Війна не пасує Галичині, це – моветон,
— переконана Віра Милян-Монастирська.Фото: Тарас Хлібович
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