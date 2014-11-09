"Ковчег Галичина" вийшов у відкриті води

Громадська організація "Європейська галицька асамблея" пропонує співпрацю історичним містам та містечкам Галичини у розвитку місцевого самоврядування та збереження історичної спадщини. Про це під час урочистого засідання Наглядової ради ЄГА 8 листопада повідомив голова "Європейської галицької асамблеї" Володимир Павлів.
"Сьогодні ми розпочинаємо проект під назвою "Ковчег Галичина". Йдеться про співпрацю з містами та містечками всієї Галичини. Адже є активні спільноти, що мають цікаві ідеї, як розвивати своє містечко,як розвивати культурну спадщину, як розвивати все, що сприяє пожвавленню громадського життя в цих містечках, але при цьому не знають, як це зробити, або не мають на це грошей. Отже ми беремо на себе посередницьку функцію, як це випадає громадській організації, тобто, беремося допомогти випрацювати проект і знайти партнерів, які дадуть кошти на його реалізацію" -- наголосив він.
За словами В.Павліва, Асамблея прагне "зберегти все, що можна зберегти від цієї старої Галичини, щоби взяти з собою на нашому умовному ковчезі у світле європейське майбутнє України, щоби ми зберегли все варте збереження для наших нащадків". Своєрідною візуалізацією проекту "Ковчег Галичина" стала картина під однойменною назвою, яку на замовлення Асамблеї створив відомий художник Володимир Костирко.
Також на презентації виступила член Наглядової ради "Європейської галицької асамблеї" Лілія Онищенко-Швець. Вона наголосила на тому, що в царині збереження історичної спадщини Галичини дуже багато роботи і її треба виконувати, незважаючи на перешкоди. Також вона підкреслила важливість реалізації малих проектів, які потім складаються у великі.
"Реалізація малих проектів це саме те, що потім може збудувати великі проекти, великий проект збереження Львова. Україну варто розбудовувати маленькими проектами, які потім разом складуться в один великий проект" -- підкреслила вона.
Водночас секретар Львівської міської ради Василь Павлюк висловив сподівання, що "Європейська галицька асамблея" стане локомотивом, за допомогою якого Галичина поведе всю Україну до Європи.
" Я вірю, що цей проект буде розростатися, бо Галичина завжди була на передовій. Сьогодні, коли ми йдемо до Європи, Галичина і цей проект мали б бути тим локомотивом, який повів би всю Україну до Європи. Якщо ми всі донесемо одні до одних, що ми всі мали би бути кращі, мали би бути більш проєвропейські, то я думаю, що та частина України буде на нас дивитися та рівнятися" -- сказав В.Павлюк.
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