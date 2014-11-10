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Дочки Даху зносять дах

Тернопільський музично-драматичний театр нарешті виправдав свою назву, - сьомого листопада на сцені театру відбулось таїнство! Сопричастя до музично-драматичного акту творення з «Dakh Daughters» не залишило байдужим нікого. Вже в антракті було зрозуміло, - тернополяни, присутні на дійстві, ніколи не будуть такими якими вони були до цього.

Зізнаюсь, я особисто, дуже відповідально поставився до концерту, - готувався до нього прослуховуючи улюблені композиції раз за разом. Понад те, - плекав, надаремно, надію, що таки вдасться втримати центр світосприйняття в тій же точці, адже вже переживав катарсис з цими дівчатами. Марно, - зміщення відбулося. І мені це сподобалось. Як і сотням інших.
«Dakh Daughters» складно маркувати, та й не варто. Глядачі люблять їх за драйв і щирість, оригінальність і стиль. Їх люблять бо... вони надаються до любови.

Особливий сентимент в тернополян викликали переспіви Перкалаби та Віки Врадій.
"Бо то є моє море!.." - підспував зал стоячи заключну пісню.

PS
А що "тернопільський пляж не гірший ніж пляж в Маямі", - це доконаний факт! ;)

Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах
Дочки Даху зносять дах

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» » Дочки Даху зносять дах

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