Дочки Даху зносять дах

Зізнаюсь, я особисто, дуже відповідально поставився до концерту, - готувався до нього прослуховуючи улюблені композиції раз за разом. Понад те, - плекав, надаремно, надію, що таки вдасться втримати центр світосприйняття в тій же точці, адже вже переживав катарсис з цими дівчатами. Марно, - зміщення відбулося. І мені це сподобалось. Як і сотням інших.«Dakh Daughters» складно маркувати, та й не варто. Глядачі люблять їх за драйв і щирість, оригінальність і стиль. Їх люблять бо... вони надаються до любови.Особливий сентимент в тернополян викликали переспіви Перкалаби та Віки Врадій."Бо то є моє море!.." - підспував зал стоячи заключну пісню.