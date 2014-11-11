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У Тернополі презентували виставку «Верхній Серет»

У Тернополі презентували виставку «Верхній Серет» Громадська організація «Європейська Галицька Асамблея», вшановуючи пам’ять загиблих у Великій війні, представила громадськості фотовиставку за результатами пленеру «Верхній Серет». Презентація відбулася в Тернополі, в пивній ресторації «Ковчег», 11-го листопада — день поминання загиблих у Великій війні.

Під час пленеру, який організувала «Європейська Галицька Асамблея», тернопільські фотографи побували в селах Плотича, Чернехів, Мильно, Глядки і зафіксували оборонні споруди Великої війни. На презентації свої світлини репрезентували фотографи Тарас Хлібович, Влад Кравчук, Віра Милян-Монастирська, Віталій Грех, Олександр Попов.

Це знакові місця для вивчення історії краю із проекцією на світові події. Адже всі ключові події Великої відбувалися на Галичині. У сімнадцятому році про Тернопіль писали всі провідні газети, зокрема, — про наступ Керенського. При штабі Південно-Західного фронту в Тернополі були акредитовані журналісти всіх провідних світових телеграфних агентств. Було б добре, якби про такі місця, де досі збереглися свідчення про події Великої війни знали люди. Крім того, що ці місця можна було б використати для проведення екскурсій для школярів, варто було б використати їх туристичний потенціал, користь від того мали б сільські громади, — переконаний історик Сергій Ткачов.

Завдячуючи участі у фотопленері, я ще раз переконалась, що люблю цю землю. На жаль, Галичина була і залишається буферною зоною між двома світами. Проте, сподіваюсь, оборонні споруди Першої світової слугуватимуть лише як нагадування про минувшину. Війна не пасує Галичині, це – моветон, — переконана Віра Милян-Монастирська.

Невдовзі, виставка помандрує Галичиною, — її покажуть у Львові, Івано-Франківську, та на фестивалі культури прикордоння «Фольковисько» (хутір Гораєць, Польща).

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