У Тернополі презентували виставку «Верхній Серет»

Під час пленеру, який організувала «Європейська Галицька Асамблея», тернопільські фотографи побували в селах Плотича, Чернехів, Мильно, Глядки і зафіксували оборонні споруди Великої війни. На презентації свої світлини репрезентували фотографи Тарас Хлібович, Влад Кравчук, Віра Милян-Монастирська, Віталій Грех, Олександр Попов., — переконаний історик Сергій Ткачов., — переконана Віра Милян-Монастирська.Невдовзі, виставка помандрує Галичиною, — її покажуть у Львові, Івано-Франківську, та на фестивалі культури прикордоння «Фольковисько» (хутір Гораєць, Польща).