Різдвяний фестиваль "Єдина Галичина" відбудеться 27-го грудня в Горайці (гміна Цішанів, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща). Організаторами фестивалю виступили товариство культури пограниччя "Folkowisko" та Канадська федеральна корпорація "Ukies corporation", спонсором акції є Тернопільська пивоварня "Опілля".
Учасники та гості фестивалю матимуть нагоду оглянути одну з найстаріших в сучасній Польщі (збудовану в 1586-тому році) дерев'яну греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці що внесена до переліку об'єктів "шляху дерев'яної архітектури" та взяти участь у дискусії "Чи існує Галицька ідентичність?", переглянути фільми з історії краю.
В рамках фестивалю відбудеться презентація художніх та фото-виставок, літературні читання за участю українських та польських письменників, в тім числі - Тараса Прохаська, Анджея Стасюка, Катерини Міхаліциної, Надійки Гербіш.
В музичній частині фестивалю заявлені вокальний хор з Замостя "Nie Ten Dzien", Юрій Добрус, гурт "Nameless (UA, Ternopil)", dj Shmir Soundsystem.
"Минуле століття було найбільшдраматичне в історії нашого краю, - обидві Великі війни розпочинались і закінчувались саме тут, результатом цього стали мільйони вбитих, покалічених, переселених Галичан, яскравим прикладом цього є, зокрема, історія хутіру Гораєць. В результаті воєн, члени родин, і навіть сімей, іноді опинялись розділені, по різні боки кордону. Цей кордон був витворений на вимогу комуністичної Московії і в інтересах комуністичної партії. Певен, жоден Галичанин, свідомий власної ідентичності, ніколи не зможе погодитись з цим фактом. Наша акція має на меті демонтувати демаркаційну лінію Керзона, котра покраяла живе тіло нашої спільної батьківщини - єдиної Галичини. І, звісно ж, - найперше що потрібно робити для цього - творити містки культурного єднання. Фестиваль "Єдина Галичина" - це унікальна можливість дізнатися про єдність нашого культурного спадку, котрий дійсно є спільним", - розповідає співорганізатор фестивалю, директор "Ukies corporation" Даян-Ярослав Монастирський.
Програма фестивалю "Єдина Галичина" (27/12/2014):
Компіляція виставок:
- фотовиставка "Верхній Серет" (фортифікації Великої війни),
- фотовиставка "Культура є Баба" (роль жінки в культурі),
- художня виставка Павла Ярмолика,
- художня виставка Констянтина Фурсова
Літературні читання:
- Юлія Іванчук,
- Даян-Ярослав Монастирський,
- Урсула Заборняк-Копець,
- Надійка Гербіш,
- Катерина Міхаліцина,
- Анджей Стасюк,
- Тарас Прохасько
Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність":
- Здзіслав Задворни (бургомістр, Цешанув),
- Міхал Басіньскі (голова ради, Локальна Організація Туристична Розточчя),
- Рафал Потоцкі (журналіст, Польське Радіо Жешув),
- Влодко Костирко (художник)
Концерт:
- Замойський вокальний ансамбль "Nie Ten Dzien",
- гурт "Nameless (UA, Ternopil)",
- dj Shmir Soundsystem
Нічний кінозал:
- фільми про історію фестивалю Фольковисько,
- фільм про історію Тернополя
На другий день фестивалю (28-ме грудня) для учасників та гостей з України буде організована екскурсія в місто Замостя котре було закладене 1579-го року згідно з ренесансними засадами ідеального міста.
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