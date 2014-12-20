Учасники та гості фестивалю матимуть нагоду оглянути одну з найстаріших в сучасній Польщі (збудовану в 1586-тому році) дерев'яну греко-католицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці що внесена до переліку об'єктів "шляху дерев'яної архітектури" та взяти участь у дискусії "Чи існує Галицька ідентичність?", переглянути фільми з історії краю.В рамках фестивалю відбудеться презентація художніх та фото-виставок, літературні читання за участю українських та польських письменників, в тім числі - Тараса Прохаська, Анджея Стасюка, Катерини Міхаліциної, Надійки Гербіш.В музичній частині фестивалю заявлені вокальний хор з Замостя "Nie Ten Dzien", Юрій Добрус, гурт "Nameless (UA, Ternopil)", dj Shmir Soundsystem.

Програма фестивалю "Єдина Галичина" (27/12/2014):

Компіляція виставок:

- фотовиставка "Верхній Серет" (фортифікації Великої війни),

- фотовиставка "Культура є Баба" (роль жінки в культурі),

- художня виставка Павла Ярмолика,

- художня виставка Констянтина Фурсова

Літературні читання:

- Юлія Іванчук,

- Даян-Ярослав Монастирський,

- Урсула Заборняк-Копець,

- Надійка Гербіш,

- Катерина Міхаліцина,

- Анджей Стасюк,

- Тарас Прохасько

Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність":

- Здзіслав Задворни (бургомістр, Цешанув),

- Міхал Басіньскі (голова ради, Локальна Організація Туристична Розточчя),

- Рафал Потоцкі (журналіст, Польське Радіо Жешув),

- Влодко Костирко (художник)

Концерт:

- Замойський вокальний ансамбль "Nie Ten Dzien",

- гурт "Nameless (UA, Ternopil)",

- dj Shmir Soundsystem

Нічний кінозал:

- фільми про історію фестивалю Фольковисько,

- фільм про історію Тернополя

На другий день фестивалю (28-ме грудня) для учасників та гостей з України буде організована екскурсія в місто Замостя котре було закладене 1579-го року згідно з ренесансними засадами ідеального міста.