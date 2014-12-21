Парламент без держави

"Ціла історія нашої цивілізації, матеріяльної і духової, це не що інше, як постепенне, систематичне і ненастанне відсування, віддалювання границь неможливого. Те, що було неможливе нашим предкам, від чого їх руки і їх думки відскакували як від скляної гори, це для нас показується зовсім можливим і навіть зглядно легким до виконання.

...Ці, може, трохи банальні, уваги насунула мені на думку дискусія, яка недавно велася в наших щоденних газетах про деякі основні питання нашого національного розвою. Що значить народне відродження? Які сфери матеріального і духового життя обіймає воно, а які повинні бути виключені від його впливу? Які цілі слід, а яких не слід ставити народному рухові? Які ідеали лежать у межах можливого, не знаєм і не будем знати, а які вибігають поза ті межі? І чи слід приймати ті межі, як щось дане й незмінне, чи може слід товкти об них — руками або й головами, і старатися відсувати їх усе далі й далі?

...І внутрішня еволюція великоруського життя могла б піти іншою дорогою, коли б крім бюрократично-централістичного московського устрою, поруч нього жив і розвивався свобідний, виборний, конституційний устрій український. Народні маси не тільки українські, а й великоруські може б не пережили тих страхів кріпацтва, яке привелося їм пережити в століття по скасуванню останків українського устрою. І тяжка спадщина російського централізму й імперіялізму нас може б обминула."

І.Я.Франко "Поза межами можливого"

Зустріч відбулася у львівській "Дзизі". Дискусія розпочалася з презентації дослідження Святослава Вишинського "Парламент Західної України: фантазії, обриси, перспективи" за результатами парламентських виборів у восьми областях Західної України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) - як за партійними списками, так і в мажоритарних округах.Святослав Вишинський порівняв нинішню гіперцентралізовану Україну з "державою однієї фортеці": варто ворогу взяти Київ - і вся держава опиниться під його контролем. Тоді як децентралізована Україна, "держава тисячі фортець", зможе не лише ефективно оборонятися, але й успішно розвиватися.Наскрізним тезисом розмови стало твердження про те, що Галичина, будучи найбільшим з цільних західноукраїнських регіонів могла б інтегрувати, зав'язати на собі в єдиній регіональній структурі інші суміжні регіони - Буковину, Волинь, Закарпаття та Поділля. Звісно це можливо лише за умови реальної децентралізації, делегування політичної волі і ресурсів на місця та одночасного стимулюванням міжрегіональної конкуренції.Один з учасників дискусії, Юрій Швида наголосив, що порядок денний на загальнонаціональних виборах принципово відрізняється від регіональних, тож екстраполювати результати парламентського волевиявлення 26 жовтня на "парламент Західної України "не зовсім коректно".Андрій Квятковський проте зазначив: результати останніх виборів - це об'єктивні дані, які дають можливість робити більш обгрунтовані припущення, ніж будь-які соціологічні чи експерті опитування. Тож наступного разу можливість більш предметно поговорити про "парламент Західної України" виникне лише після місцевих виборів 2015-го.Тим часом, думки щодо можливих гіпотетичних домінант в умовному західноукраїнському парламенту розділились - якщо, приміром, Юрій Швида передбачає відродження консерваторів, то Даян-Ярослав Монастирський схильний припускати можливість ліберальних, і навіть лібертаріанських, регіональних партій, фракцій чи груп. Також Даян-Ярослав Монастирський зауважив, що за умови існування відмінної від київоцетричної, альтернативної львівськоцентричної матиці, котра надавала б змогу для реалізації державотворчих потенцій, напевне з'явилися б нові імена, люди які до того часу були незацікавлені в активних рольових іграх вітчизняного політикуму.