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Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці

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» » Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці

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22 грудня:

1879 - народилася драматична акторка Ганна Юрчакова.
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