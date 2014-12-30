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Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1586 р.) в Горайці
30-12-2014, 13:42
Фото:
Vira Mylyan-Monastyrska
Джерело:
galychyna.info
Категорії:
ремарки
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фото
/
церква
Теги:
Folkowisko
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18-19 жовтня у Львівській єпархії перебуватиме Плащаниця Пресвятої Богородиці – дуже древня ікона, яка зберігається в Старому Місті в Єрусалимі, у Гефсиманському подвор’ї, що навпроти Храму Гробу Господнього...
13-14 жовтня на храмове свято Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться проща до відпустового місця у Биличах, Старосамбірського району. Про це повідомив отець Володимир Нестер, духовний опікун та відповідальний за розбудову у селі Чудотворного
У Львові 26 червня близько 40 тисяч віруючих Української греко-католицької церкви (УГКЦ) взяли участь у богослужінні з нагоди 10-ї річниці візиту Папи Римського Іоанна Павла II в Україну. Літургію очолив архієпископ Святослав (Шевчук). Богослужіння