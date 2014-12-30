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Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"

Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"
Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"

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» » Фестиваль "Єдина Галичина". Дискусія "Чи існує Галицька ідентичність?"

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1879 - народилася драматична акторка Ганна Юрчакова.
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