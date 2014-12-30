Галичина.Інфо

Фестиваль "Єдина Галичина"

Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"
Фестиваль "Єдина Галичина"

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» » Фестиваль "Єдина Галичина"

Цей день в історії.
22 грудня:

1879 - народилася драматична акторка Ганна Юрчакова.
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