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Фестиваль "Єдина Галичина"
30-12-2014, 15:04
Фото:
Vira Mylyan-Monastyrska
Джерело:
galychyna.info
Категорії:
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культура
Теги:
Folkowisko
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