Щастя й тортури у “Бункерімуз”

Ярмолик Павло Юрійович

Народився 27 червня 1979 р. у Тернополі.

Закінчив Львівську Національну Академію мистецтв у 2009 році.

Учасник спільних артпроектів із креативним фестивалем Reйвах у 2004 році.

З 2009 по 2013 роки працював над розписом і мозаїкою у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Львові.



Виставки:

18-10-2010 - Іспансько-український культурний центр "Передвеликодні дари зі Львова" - Мадрид, Іспанія.

25-03-2010 - Українська греко-католицька церква Св. Володимира - Париж, Франція.

27-12-2014 - Виставка Wspolna Galicia - Гораєць, Польща.





Проект Павла Ярмолика "Ми маємо ключі від щастя і цвяхи для тортур своїх" відкриють в тернопільській галереї “Бункермуз” 10 січня о 19:00. Це спроба поєднати іконографічні засоби з творчим емоційним переживанням. Проект складається із серії композицій, створених на основі сакральних символів. Роботи виконані в мішаній техніці, використані левкас, золото, метал і дерево. Матеріали відтворюють основні елементи тла ікони. Виставка діятиме до 22 січня. Вхід безкоштовний.