Щастя й тортури у “Бункерімуз”

Проект Павла Ярмолика "Ми маємо ключі від щастя і цвяхи для тортур своїх" відкриють в тернопільській галереї “Бункермуз” 10 січня о 19:00. Це спроба поєднати іконографічні засоби з творчим емоційним переживанням. Проект складається із серії композицій, створених на основі сакральних символів. Роботи виконані в мішаній техніці, використані левкас, золото, метал і дерево. Матеріали відтворюють основні елементи тла ікони. Виставка діятиме до 22 січня. Вхід безкоштовний.
Ярмолик Павло Юрійович
Народився 27 червня 1979 р. у Тернополі.
Закінчив Львівську Національну Академію мистецтв у 2009 році.
Учасник спільних артпроектів із креативним фестивалем Reйвах у 2004 році.
З 2009 по 2013 роки працював над розписом і мозаїкою у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Львові.
Виставки:
18-10-2010 - Іспансько-український культурний центр "Передвеликодні дари зі Львова" - Мадрид, Іспанія.
25-03-2010 - Українська греко-католицька церква Св. Володимира - Париж, Франція.
27-12-2014 - Виставка Wspolna Galicia - Гораєць, Польща.
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