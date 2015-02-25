Єврорегіон Галичина

Закон України "Про національні меншини в Україні"

Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.

Стаття 10. Держава гарантує національним меншинам право на збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й сучасного розселення...

Стаття 11. Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.

Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається.

Стаття 15. Громадяни, які належать до національних меншин, національні громадські об'єднання мають право у встановленому в Україні порядку вільно встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх громадськими об'єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій.

Стаття 16. У державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.

Галичани, згідно закону, мають право легалізувати свою національну ідентичність.Зокрема, Галичани мають право на участь в Галицькому національному культурному товаристві.Галицьке національне культурне товариство має право проводити міжнародну діяльність.Реалізуючи передбачені законом права, ми, громадянин України, які є Галичанами за національністю, виявляючи почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою, повідомляємо державу Україна про створення “Галицького національного культурного товариства” (далі, — “ГаТо”).Співзасновниками і учасниками товариства є особи Галицької національності котрі за власною волею зголосилися до участі в “ГаТо”. Список учасників докладається в коментарях під цієї статтею, проте є неповним. Копія даної статті-повідомлення, нагамуз з частковими списками учасників товариства, пересилаються засобами електронної пошти компетентним (уповноваженим) державним органам республіки Україна з метою повідомлення про створення "ГаТо".Реалізуючи право на збереження життєвого середовища (у місцях історичного і сучасного розселення, — в даному випадку — на території Східної Галичини) та виходячи з обов'язку держави охороняти пам'ятки історії і культури Галицької національної меншини та асигнувати розвиток Галицької національної меншини, “ГаТо” повідомляє про реалізацію права на національну культурну автономію та створення, в територіальних межах республіки Україна, Галицького національного територіального заповідника на історичних теренах Східної Галичини.“ГаТо” доручає компетентним органам держави Україна (у відповідності до Наказу Мінекобезпеки України “Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць”) створення постів екологічного контролю в місцях перетину проїзних шляхів і мостів та меж Галицького національного заповідника.Реалізовуючи право на міжнародну співпрацю і діяльність та у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування (ратифікованою Верховною Радою України), “ГаТо” повідомляє державу Україна про початок реалізації програми транскордонного регіонального співробітництва з Європейським Союзом щодо утворення єврорегіону “Галичина”.