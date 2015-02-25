Єврорегіон Галичина

Закон України "Про національні меншини в Україні"
Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.
Стаття 10. Держава гарантує національним меншинам право на збереження життєвого середовища у місцях їх історичного й сучасного розселення...
Стаття 11. Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.
Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається.
Стаття 15. Громадяни, які належать до національних меншин, національні громадські об'єднання мають право у встановленому в Україні порядку вільно встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх громадськими об'єднаннями за межами України, одержувати від них допомогу для задоволення мовних, культурних, духовних потреб, брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій.
Стаття 16. У державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.
Галичани, згідно закону, мають право легалізувати свою національну ідентичність.
Зокрема, Галичани мають право на участь в Галицькому національному культурному товаристві.
Галицьке національне культурне товариство має право проводити міжнародну діяльність.
Реалізуючи передбачені законом права, ми, громадянин України, які є Галичанами за національністю, виявляючи почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою, повідомляємо державу Україна про створення “Галицького національного культурного товариства” (далі, — “ГаТо”).
Співзасновниками і учасниками товариства є особи Галицької національності котрі за власною волею зголосилися до участі в “ГаТо”. Список учасників докладається в коментарях під цієї статтею, проте є неповним. Копія даної статті-повідомлення, нагамуз з частковими списками учасників товариства, пересилаються засобами електронної пошти компетентним (уповноваженим) державним органам республіки Україна з метою повідомлення про створення "ГаТо".
Реалізуючи право на збереження життєвого середовища (у місцях історичного і сучасного розселення, — в даному випадку — на території Східної Галичини) та виходячи з обов'язку держави охороняти пам'ятки історії і культури Галицької національної меншини та асигнувати розвиток Галицької національної меншини, “ГаТо” повідомляє про реалізацію права на національну культурну автономію та створення, в територіальних межах республіки Україна, Галицького національного територіального заповідника на історичних теренах Східної Галичини.
“ГаТо” доручає компетентним органам держави Україна (у відповідності до Наказу Мінекобезпеки України “Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць”) створення постів екологічного контролю в місцях перетину проїзних шляхів і мостів та меж Галицького національного заповідника.
Реалізовуючи право на міжнародну співпрацю і діяльність та у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування (ратифікованою Верховною Радою України), “ГаТо” повідомляє державу Україна про початок реалізації програми транскордонного регіонального співробітництва з Європейським Союзом щодо утворення єврорегіону “Галичина”.
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