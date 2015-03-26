ПОЛОЖЕННЯЗагальна інформація про Фестиваль
про ІІ Фестиваль Українського Театру в Кракові «Схід - Захід»
Фестиваль Українського Театру в Кракові «Схід - Захід» засновано в 2014 році Фундацією Масових Видовищ і Шоу-програм та Центром Молоді ім. док. Х.Йордана в Кракові.
Мета фестивалю – підтримка та популяризація українського театру, представлення найкращих зразків сучасного театрального мистецтва.І. Загальні положення
1. Фестиваль відбуватиметься з 21 по 26 квітня 2015 року в м.Краків, Польща.
2. Фестиваль проводиться серед професійних театрів, аматорських студенських, дитячих та молодіжних театральних колективів, які предстваляють український театр в його різномаїтті.ІІ. Цілі фестивалю
1. Підтримка та популяризація сучасного українського театру
2. Налагодження співпраці і творчого обміну між митцями
3. Сприяння розвитку талановитої і обдарованої молоді та дітей
4. Встановлення контактів між колективами, які представляють український театр
5. Допомога в інтергації та духовій підтримці української діаспори
6. Обмін творчим досвідом театральних колективів
7. Обмін досвідом у системі естетичного виховання молодого покоління.ІІІ. Організатори фестивалю
- Фундація Масових Видовищ і Шоу-програм;
- Центр Молоді ім. док. Х.Йордана в Кракові;ІV. Умови участі та відбору учасників
1. До участі у фестивалі запрошуються професійні театри, а також студенські, молодіжні та дитячі аматорські театральні колективи з України, Польщі та інших країн.
2. Тема вистав на Фестивалі: «Воля, справедливість і свобода духу»
3. Вистави можуть бути предствалені будь-якою мовою, або в пластичному вирішенні.
4. Учасники фестивалю висилають електорнною поштою заявки до 25 січня 2015 року та відео вистави*.
5. Про результати відбору колективи будуть проінформовані до 5 лютого 2015 року .
6. Відібрані колективи до прїзду мають вислати буклет з інформацією щодо колективу, макет афіші і програмок до запропонованої вистави. У окремих випадках – сценарій вистави для створення субтитрів польською мовою.
7. Учасники фестивалю за бажанням мають можливість представити візитку колективу тривалістю до 10 хв. на відкритті фестивалю.
8. Обмежень щодо жанру, режисерського вирішення та способу реалізації тематики постановок немає.
9. Кількість учасників від заявленого колективу обмежена: до 15 чоловік. Окремо можуть бути прийняті на спеціальних умовах гості фестивалю.
10. Тривалість вистави не більше 2,5 години (враховуючи антракт).
11. Тривалість репетиції – до 3 години.
12. Демонтаж сцени має займати не більше 45 хвилин.
13. Сценографія, світло- та звукозабезпечення обов’язково погоджується заздалегідь з організаторами.
14. Заявка повинна містити таку інформацію:
- Повна назва театрального колективу
- А втор п'єси або інсценування, назва вистави, її жанр
- Анотація до вистави
- Коротка історична довідка про театральному колективі і його творча характеристика
- 3-4 фотографії вистави (в електронному вигляді гарної роздільчої якості )
- Відеозапис виставиV . Організація фестивалю
Проведення та організація Фестивалю покладається на Організатора, в компетенцію якого входить: - визначення місця, часу та програми проведення Фестивалю; - реклама Фестивалю в Польщі та в закордонних ЗМІ; - робота зі спонсорами; - запрошення почесних гості Фестивалю; - вирішення організаційних питань, що пов’язані з підготовкою та проведенням Фестивалю.VI. Додаткова інформація
1. В рамках Фестивалю відбудуться додаткові мистецькі і наукові заходи.
2. Організатори для учасників Фестивалю організовують екскурсійну програму.
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