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Міжнародний фестиваль музики на пограниччі в Сянку

Міжнародний фестиваль музики на пограниччі в Сянку Сяноцький Будинок Культуру запрошує на "Другий Міжнародний фестиваль музики на прикордонні Сянок 2015". Ця мистецька подія має на меті презентацію та просування музичної та літературної творчості молоді європейських країн. Фестиваль проходитиме 19-21 квітня 2015 року в Саноцькому Будинку культури, і є нагодою позмагатись в майстерності для молодих митців і виконавців. В програмі, зокрема, пісенний конкурс (солістів, вокальних та вокально-інструментальних ансамблів), вокально-інструментальні майстер-класи та концерти професійних артистів. Зіркою фестивалю цьогоріч буде композитор, співак, аранжувальник і музичний продюсер Kuba Badach з групою. В рамках просування молодих талантів виступатиме Martyna Srocka (лауреат першої едикції фестивалю в категорії для солістів та груп) та гурт SIS&BRO (лауреат в категорії гурти).

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