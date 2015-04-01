Міжнародний фестиваль музики на пограниччі в Сянку

Сяноцький Будинок Культуру запрошує на "Другий Міжнародний фестиваль музики на прикордонні Сянок 2015"
. Ця мистецька подія має на меті презентацію та просування музичної та літературної творчості молоді європейських країн. Фестиваль проходитиме 19-21 квітня 2015 року в Саноцькому Будинку культури, і є нагодою позмагатись в майстерності для молодих митців і виконавців. В програмі, зокрема, пісенний конкурс (солістів, вокальних та вокально-інструментальних ансамблів), вокально-інструментальні майстер-класи та концерти професійних артистів. Зіркою фестивалю цьогоріч буде композитор, співак, аранжувальник і музичний продюсер Kuba Badach з групою. В рамках просування молодих талантів виступатиме Martyna Srocka (лауреат першої едикції фестивалю в категорії для солістів та груп) та гурт SIS&BRO (лауреат в категорії гурти).
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