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Галичина у 2025-му році
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Утримуючи певний скепсис з цього приводу, пропонуємо нашим читачам наступне опитування.
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Галичина буде залежною територією третьої держави
Умови анексії Галичини УРСР/Україною не зміняться
Усього проголосувало: 93
7-04-2015, 18:52
Джерело:
galychyna.info
Категорії:
Галичина
/
поспільство
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