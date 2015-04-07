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Галичина у 2025-му році

Чи довіряєте Ви результатам опитувань вітчизняних соціологів і їх інтерполяціям?
Утримуючи певний скепсис з цього приводу, пропонуємо нашим читачам наступне опитування.

Яким буде майбутнє Галичини у 2025-му році?

Усього проголосувало: 93
 

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22 грудня:

1879 - народилася драматична акторка Ганна Юрчакова.
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