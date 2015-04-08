Cho-Jazz 2015

З 22 липня до 2 серпня 2015 року у польському місті Ходжєж відбудуться відомі джазові майстер-класи, на які матимуть змогу потрапити українські джазові музиканти щоб два тижні повчитись у видатних європейських джазменів.
Це є найстарші джазові майстер-класи в східній частині Європи, які до нашого часу продовжують бути вагомою подією в європейському джазовому русі. З майстер-класів у Ходжежі вийшла ціла плеяда видатних джазових музикантів, які літом приїжджають щоб викладати тут.
Молоді музиканти матимуть чудову можливість: отримати нові знання від професійних викладачів джазу із Польщі та Німеччини; досвід праці в джазовому колективі; послухати лекції з історії та теорії джазової музики; щовечора брати участь у джем-сейшенах; проявити себе на великій сцені у фінальних концертах; познайомитися з молодими музикантами з інших країн і , можливо, створити нові міжнародні музичні проекти...
Щоб взяти участь у майстер-класах потрібно заповнити анкету
та прислати її до 10 червня 2015 р. на e-mail : dzygajazz@gmail.com
. Для громадян України - знижка. Координатор проекту - Ігор Гнидин.
Рекомендовано до перегляду:
Сяноцький Будинок Культуру запрошує на "Другий Міжнародний фестиваль музики на прикордонні Сянок 2015". Ця мистецька подія має на меті презентацію та просування музичної та літературної творчості молоді європейських країн. Фестиваль проходитиме
Молоді українські музиканти матимуть можливість навчатися у майстрів джазу із США. З 10 по 14 серпня у Львові пройде Літня Джазова Школа. Там викладатимуть учасник колективів Michel Pettruciani та Michel Camilo контрабасист Michael Bowie та
1-3 червня у Львові вдруге відбудеться Міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, хедлайнерами якого стануть всесвітньо відомі джазові зірки Кассандра Вілсон, Джон МакЛафлін, Джон Патітуччі, Рішар Бона, Кенні Гарретт, а також популярний співак
Вперше в Україні відбудеться Літня Джазова Школа, де молоді музиканти зможуть навчатися у майстрів джазу з Польщі та США. Із 15 по 18 липня у Львові викладатимуть учасник колективів Michel Pettruciani та Michel Camilo контрабасист Michael Bowie
3-5 червня у Львові проходитиме Міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, в якому, як очікується візьме участь понад сотня музикантів...