Галичина.Інфо

Cho-Jazz 2015

Cho-Jazz 2015 З 22 липня до 2 серпня 2015 року у польському місті Ходжєж відбудуться відомі джазові майстер-класи, на які матимуть змогу потрапити українські джазові музиканти щоб два тижні повчитись у видатних європейських джазменів.

Це є найстарші джазові майстер-класи в східній частині Європи, які до нашого часу продовжують бути вагомою подією в європейському джазовому русі. З майстер-класів у Ходжежі вийшла ціла плеяда видатних джазових музикантів, які літом приїжджають щоб викладати тут.
Молоді музиканти матимуть чудову можливість: отримати нові знання від професійних викладачів джазу із Польщі та Німеччини; досвід праці в джазовому колективі; послухати лекції з історії та теорії джазової музики; щовечора брати участь у джем-сейшенах; проявити себе на великій сцені у фінальних концертах; познайомитися з молодими музикантами з інших країн і , можливо, створити нові міжнародні музичні проекти...

Щоб взяти участь у майстер-класах потрібно заповнити анкету та прислати її до 10 червня 2015 р. на e-mail : dzygajazz@gmail.com. Для громадян України - знижка. Координатор проекту - Ігор Гнидин.

Рекомендовано до перегляду:

» » Cho-Jazz 2015

Цей день в історії.
22 грудня:

1879 - народилася драматична акторка Ганна Юрчакова.
  • dle шаблоны бесплатно
    • ,
  • Игры для Андройд
    • Усі права застережено.
    Передруки без зворотнього посилання заборонено.
    galychyna.info © 2010-2014