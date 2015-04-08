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Панщину в Галичині скасовано

Панщину в Галичині скасовано Річницю скасування панщини в Галичині з танцями при ватрі та кінопоказами святкуватимуть в Горайці 1-3 травня. Нагадаємо, 167 років тому в Галичині було видано Імператорський указ про відміну кріпосного права. Ті, хто протягом століть були змушені працювати на панщині в обмін на оренду землі - отримали свободу.

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