Панщину в Галичині скасовано

Річницю скасування панщини в Галичині з танцями при ватрі та кінопоказами святкуватимуть в Горайці 1-3 травня. Нагадаємо, 167 років тому в Галичині було видано Імператорський указ про відміну кріпосного права. Ті, хто протягом століть були змушені працювати на панщині в обмін на оренду землі - отримали свободу.
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166 років тому в Галичині було видано Імператорський указ про відміну кріпосного права. Ті, хто протягом століть були змушені працювати на панщині в обмін на оренду землі - отримали свободу. Тож, за давнім дідівським звичаєм, третього травня в
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