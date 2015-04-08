ІІ Міжнародний Фестиваль Українського Театру у Кракові "Схід-Захід"

Програма Фестивалю

Вівторок, 21.04 – день відкриття Фестивалю

18:00–20:00

Середа, 22.04

12:00–13:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Вистава тривалістю дві години розрахована, в основному, на молодіжну аудиторію. Через конфлікт поколінь у ставленні до генія нації, виникає низка емоційно прожитих акторами театру епізодів ліричного і сатиричного, героїчного і трагічного характеру. Вистава торкається Слова Шевченка, щоб відродити у молоді унісон в собі і повернути її до себе. Вона емоційно наповнює новим змістом такі поняття, як воля, справедливість і свобода духу, які пропагував свого часу Шевченко, і сприяє донесенню до теперішнього суспільства Тарасових настанов мистецькими засобами. Протягом дії вистави, і особливо – у її фінальних сценах, - передбачається інтерактивне залучення до дискусії глядача, який таким чином стає активним учасником дійства.

14:30–16:00, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Незвичайна постановка, в основі якої немає літературного матеріалу. Назва вистави відображає суть підходу до роботи, коли дія має космічний початок, який у багатьох культурах формулювався як божественне «ніщо». Слова тут є вторинними по відношенню до дії, дії, що народжується духом людини, яка вічно шукає гармонії та свободи. Постановка пропонує глядачеві, так би мовити, спільну медитацію, яка може допомогти кожному зануритися у свій світ переживань. Це одна із особливостей вистави: єдиний и безперервний, як саме життя, потік різноманітних образів викликає у кожного глядача дуже особистий асоціативний ряд, свій і неповторний.

17:00–18:30, MDK im. A. Bursy

Хто вона?

Молода тендітна дівчина, що кинула виклик суспільству, моралі та … самій смерті…

Як це - виявити силу духу перед обличчям смерті… виконати обов'язок і не злякатися наслідків… зважитися на вчинок, який, можливо, змінить світ на краще ... а може, й ні…?

Глядачі опиняться в античному місті Фіви, де життя дивним чином схоже на сучасне… Тут події розгортатимуться з неймовірною швидкістю…

«Маленька Антігона, кропивне сім’я»… В неї є все для щастя – наречений, любляча сестра, турботлива няня, улюблена собака… Але вона обере інше…

Вибір зроблено. Справа, майже, закінчена. Залишилося тільки трохи… ще хоча б одна ніч…

Чи зможе Антігона закінчити те, що почала? Чи зможуть рідні зрозуміти та підтримати її? Чи вистачить сил дійти до кінця і виконати свій обов’язок?

19:15–20:45, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

У житті трапляється так, що обставини сильніші за нас. Тому ми робимо вчинки проти своєї волі. Можливо, нас навіть змушують танцювати. Комедія відомого польського драматурга театру абсурду Славоміра Мрожека – це алегорія на теми людського буття і виживання в ідеальному суспільстві.

21:30–22:30, scena Teatr bez rzędów

Дiя вiдбувається у суспiльствi, де править кримiналiтет. Ми вже навiть перестали помiчати, що обслуговуємо кримнальнi структури, якi нас оточують, беремо участь у їх особистих озбираннях. Жадан вже давно вiдчув, що йде вiйна мiж демократичним свiтом та кримiнальним середовищем. Тому вiн пише тексти, в яких виводить постать "героя нашого часу", такого собi збiрного персонажа, що є портретом суспiльства: починаючи з кримiнальних авторитетiв і до простих людей, що його пiдтримують. У кожного свiй "персональний Iсус", якому вiн молиться, або вiн сам стає "персональним Iсусом" для когось iншого. Така кругова порука у суспiльствi, де вже вiдбулася переоцiнка цiнностей. Але все одно головною була i залишатється ЛЮБОВ: до життя, до Батькiвщини, до жiнок, до друзiв. Все одно залишається в цiнi поняття честi й совiстi.

Вiчнi iсторiї , якi театр та Жадан можуть назвати притчами. Iстиннi цiнностi незмiннi, де б не перебувала людина: на зонi, за кордоном, чи на вiйнi.

Четвер, 23.04

13:00–14:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Знаєте, чому неможливо лизнути кінчик ліктя? Бо він тримає у собі таємницю безсмертя. І якщо вам вийде лизнути кінчик ліктя, то є шанс, що ви будете жити вічно. А якщо це почнуть робити всі, - себто, якщо всі зможуть лизати собі кінчики ліктів, то настане хаос. Адже не можна отак собі жити жити жити...

15:30–17:00, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Комедія фарсово-гротескного характеру, написана польським комедіографом та поетом Олександром Фредро в 1825 році. Дія відбувається в маєтку Майора, де зустрічаються його друзі, закоренілі холостяки – гусари. В гості до Майора приїжджають його сестри, з ціллю одружити його на племінниці. Але 18-літня племінниця Зося закохана в поручика Едмунда. В розвитку дії спектакля гусари наполегливо намагаються відстояти своє право на холостяцьку свободу, не бажаючи потрапити під владу жінок, а сестри, відповідно, на ту свободу делікатно роблять замах. Майор та його друзі навіть готові втікти з поля битви, адже для них дамська неволя гірше ворожого полону. Їх втеча не вдається. Внаслідок зрілий та мудрий Майор відмовляється від шлюбу, та стає заступником закоханих.

18:00–19:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Зворушлива історія кохання, яка розповідає про те, як важко бути вільним хоч 50 років тому, хоч зараз. Вони познайомилися у грудні 1946 р. Вона – полька, студентка консерваторії братньої Польщі. Він – московський студент. Смішні та сором’язливі, мов діти, вони закохуються один в одного. Разом вони вчаться кохати і пізнавати світ. Вони були щасливі поки не впала залізна завіса, яка стає стіною між ними. Гелена відлітає до далекої Варшави, а Віктор поїде до Краснодару працювати на виноградниках. Вони зустрінуться ще кілька разів, пізніше, маючи за спиною успіх і нещасливе сімейне життя, дітей і сцену, розбіжності у мові і радянських умовностях. Сивина у їх волоссі нагадає про життя, яке добігає кінця. Життя без кохання.

20:00–21:30, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Післявоєнна Франція?.. Сучасна Україна?..

Елегантне кафе?.. Психіатрична лікарня?..

Ошатні декорації?.. Шість стільців і два софіта?..

Візія часопростору не має значення, коли йдеться про одвічні теми. У виставі крізь абсурдистську балаканину проступає глибинний сенс, крізь дельартівські маски – живі й тремтливі людські душі, а в перервах поміж розважальними музичними номерами набувається зміст й руйнуються долі. Жіночий оркестр «Парад троянд» вітає вас і запрошує за лаштунки свята...

П’ятниця 24.04

12:00–13:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Вистава - присвята до 200- річчя від Дня Народження Т.Г. Шевченка та його онукам - героям Небесної Сотні. Вистава про осмислення свободи, боротьби, волі... Перфоманс у найкращих традиціях сучасного театру, прекрасними віршами українського Кобзаря та ідеями, які захоплюють думки і душу кожного українця.

14:00–15:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Чи можна залишити відкриті двері у чорно-білій кімнаті відчаю та ненависті? Чи можна розігнати тугу після похорону бійкою рідних братів? Герої, які грають у гру на сцені шукають відповіді на ці питання. Вони пізнають блаженство від алкоголю і кохання, одним ударом прощають усі образи і думають, що просте покаяння врятує душу і стане перепусткою до раю. Глядачі самі можуть спробувати зрозуміти, чи насправді каятися та прощати – це так легко.

14:30–16:00, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

У виставі «Вертеп» розповідається про те, що світ -це неупорядкований, ідеальний організм, де люди мають право вибору, голосу, думки! А насправді він- ляльковий вертеп, хаос, корабель, який виготовили з людських тіл і людина в нім лише маріонетка, яка абсолютно залежна від ляльководів. Головний герой втомлений і знесилений брехнею, непевністю, деградацією держави та цивілізації. Він не хоче бути бездумним рабом, безвольною маріонеткою, споживачем. У виставі звучить маніфест вільної людини, яка хоче жити без маски: «А світ — вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ — вертеп. І, мабуть, щонайважче — у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної хвилини, з лицем одвертим твердо йти на кін...!» У виставі «Вертеп» використовуються живі інструменти: барабан, електрогітара, дзвін, «дощовиця», а також живий вокал.

16:00–17:30, MDK A. Bursy

Музично-пластичний перфоманс, який передає ідеї і дух боротьби у сучасній Україні. У час, коли немає куди відступати, ми задумуємося, чому навчає нас життя. Як вдається людині у трудні часи тікати від щоденних проблем? Молодіжний театр з української діаспори розповідає своє бачення сьогоднішнього і майбутнього України.

18:15–19:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

У виставі "Назар Стодоля" розповідається про життя українського козацтва в 17 сторіччі.

Зокрема, мова йде про взаємовідносини між панівною верхівкою та простими козаками. Сотник Хома Кичатий мріє піднятися по службі та збільшити свої статки. Заради цього він нехтує щирим почуттям єдиної дочки Галі до хорунжого Назара і завдяки обману сватає Галю за підстаркуватого полковника. Одначе щасливий збіг обставин та підтримка закоханих мужнім побратимом Гнатом не залишають шансу здійснитися цьому підступному задуму. Справжні почуття багатої панянки Галі і простого козака Назара перемагають.

У виставі представлені українські вечорниці, колядки, обряд сватання.

Звучать пісні на слова Т.Г. Шевченка та народні пісні. Окрім історичних театральних костюмів, використані українські автентичні костюми, ексклюзивні вінки.

20:30–22:00, scena Teatr bez rzędów

Рок-опера "МІФ" - це музично-поетичне відтворення життєвого та творчого шляху Тараса Шевченка. В основу покладено конфлікт між митцем та тогочасним суспільством, у образі Російської Імперії. У даній виставі Тарас Шевченко постає, як символ боротьби українського народу за волю та незалежність, що є надзвичайно актуальним у зв‘язку з останніми подіями в Україні та у світі в цілому.

Хід вистави починається з польського повстання 1830-1831 рр., свідком якого стає на той момент ще невідомий молодий художник Тарас Шевченко. Калейдоскоп подій заносить його у Петербург, де він стає вільною людиною. Спілкування із столичною мистецькою елітою не стає на заваді любові поета до рідного краю. У віці 29-ти років Шевченко повертається в Україну, де стає Кобзарем – символом українського національного Відродження. Всі зусилля персоніфікованого образу Російської Імперії підкорити свавільного митця є марними. Наснажена ідеями Кобзаря, нація «і мертвих, і живих, і ненарожденних…» повстає проти неї самої. Поет долає Імперію у ХІХ ст.. – його поезія підіймає революції і в ХХІ ст.

Субота 25.04 – день театру для дітей

11:00–12:15, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Вистава за мотивами української народної казки. Театр тіней та імпровізація акторів на сцені роблять цю виставу захоплюючою та по-справжньому живою.

Неймовірне бажання колихати малюка у колисці здійснилося… Дід та баба не можуть намилуватися маленьким хлоп’ятком, що з’явився наче з неба та росте мов на дріжджах.

Маленький рибалка днями пропадає на річці,а турботлива матуся приносить йому обіди і кожного разу заводить пісню про безпеку. Та чи прислухається Івасик-Телесик? Чи не потрапить у біду?

Актори театру "Бадяка-Маняка" відкриють таємницю старої казки.

13:15–15:00, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

Жив собі колись бідний принц. Він мав дуже маленьке королівство, але все-таки воно не було вже таким маленьким, щоб він не міг одружитися. А одружитися він дуже хотів. Звичайно, для нього було надто сміливо звернутися до дочки імператора з запитанням: «Чи не хочеш ти вийти за мене?» Але він все-таки наважився на це, тому що його ім’я було відоме. Тисячі принцес залюбки пішли б за нього, але що скаже йому вона, дочка імператора? Ось послухаймо, як було діло.

Відома казка про вередливу принцесу і принца-розумника, який вдягнувся свинопасом, щоб перевірити чи варта дівчина тих подарунків і кохання, які він їй приніс.

16:00–17:15, plac CORT

Вулична вистава, непроста техніка акторської гри на ходулях, справжній український колорит у костюмах та піснях створюють видовищну інсталяцію! Актори запрошують познайомитися зі світом український традицій та обрядів, таємниць і казок. Використовуючи тільки власний талант та барабани, колектив обіцяє неповторне враження від перфомансу.

18:00–19:30, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

У виставі ми бачимо перед собою спробу зобразити непростий шлях душі ліричного героя у пошуку великої гармонія буття.

Спершу герой постає перед нами безтурботним поганином, який стикається з великою спокусою стати на шлях легкої слави, розкоші та швидкого визнання.

Та прагнення істинної свободи і незламність волі героя взяли верх і допомогли йому побороти темну сторону його душі.

Віра, надія і любов - три ключі, за допомогою яких він відкриває для себе справжнього Бога.

І всі свої подальші зусилля він спрямовує на те, щоб донести світові, що іскра Божої любові заронена в кожному із нас і тільки відкривши її в собі та примножуючи любов ми можемо побачити світ таким, яким його сотворив Бог - великою гармонією.

Кожен з виконавців вистави уособлює певну грань душі ліричного героя.

У той же час усі вони відображають світ, який оточує героя ззовні.

Перед нами постає непобутовий простір, у якому відбувається дія. Він сповнений метаморфоз і перетворень - простір у якому зростає душа Антонича.

20:30–22:00, scena Teatr bez rzędów

Вистава розповідає нам про Мадам Розу – стару єврейку, яка пережила Освєнцим; проститутка, яка стає названою матірю для арабського хлопчика-сироти Момо. Так починаються їх стосунки, пронизані коханням і теплом настільки, що майбутні події граничать з шаленством. Це спектакль-послання. "Усе життя попереду!" - таку установку дає режисер світові, мистецтву, театру, акторам, глядачам і собі. Минуле може бути пам’яттю, але не повинно бути життєвим простором. Бо там панує вакуум, усе настільки ілюзорне, що можно досить легко переплутати Ейфелеву вежу і металеві сходи, мочалку і хмару, а ванна може перетворитися на сосуд для нашої консервації. В минулому немає виходу, єдині реальні двері ведуть нас уперед, в майбутнє, бо саме в ньому "усе життя".

18:00–19:30, scena w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu

Неділя 26.04 – день закриття Фестивалю

8:00–13:00

11:00–12:30

14:00–16:00

17:00–...

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski, Ambasador Respubliki Austrii w Polsce, Ambasador Ukrainy w Polsce, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Muzeum Historyczny miasta Krakowa, Muzeum Narodowy miasta Krakowa, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum "Kopalnia Soli Wieliczka", Fundacja w Tyńcu, Rektora Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Rektora Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie



Główny Sponsor:

Krakowska Manufaktura Czekolady



Partnerzy i sponsory:

Floral Projekt, Pracownia Florystyczna "ANEMONY", Teatr bez rzędów, Staromiejski Centrum Kultury, MBK im. A. Bursy, Gościmiec Galicyjski (Nowy Sącz), Restauracja Ukraiński Smak,



Partnerzy medialne:

TVP Kultura i TVP Kraków, o.pl, e-teatr.pl, Karnet, Teatralia pl, Portal medialny, gazeta Nasze Słowo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski, Ambasador Respubliki Austrii w Polsce, Ambasador Ukrainy w Polsce, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Muzeum Historyczny miasta Krakowa, Muzeum Narodowy miasta Krakowa, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum "Kopalnia Soli Wieliczka", Fundacja w Tyńcu, Rektora Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Rektora Uniwersytetu Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Rektora Akademii Ignatianum w KrakowieKrakowska Manufaktura CzekoladyFloral Projekt, Pracownia Florystyczna "ANEMONY", Teatr bez rzędów, Staromiejski Centrum Kultury, MBK im. A. Bursy, Gościmiec Galicyjski (Nowy Sącz), Restauracja Ukraiński Smak, Ukies corporation , Bali Beauty House, Fundacja studentów i absolwentów UJ "Bratniak", Baccarat Music ClubTVP Kultura i TVP Kraków, o.pl, e-teatr.pl, Karnet, Teatralia pl, Portal medialny, gazeta Nasze Słowo, Galychyna.Info