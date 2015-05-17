Про Польщу, Україну, театр там і тут

Коли Ілля Ільф та Євген Петров у 1935 році мали змогу подорожувати Америкою як журналісти, з їхніх подорожніх нотаток вийшла книга. Її цінували за «об’єктивність». Тоді це значило незалежність від радянської ідеології – перш за все, але книгу і зараз, коли СРСР уже нема, читати цікаво і «сермяжная правда» там відчутна у кожному розділі: у способі описувати американській світ, людей, дрібниці побуту, а відтак і культуру. Проте об`єктивний значить не тільки вільний від хибного політичного ангажованого напередсудження, об’єктивний є ще нібито не-суб`єктивний, значимий та однаковий для всіх. Філософія давно полишила надію на те, що розділити ці речі можливо, а тим більше потрібно: людьми, мовляв, завжди говорить щось поза ними і їхнім усвідомленням. Це звісно так, але от подорожі справді допомагають відділитися від себе і побачити життя ніби збоку – не припиняючи брати в ньому участь та не збіднюючи шкалу відчуттів.



З 21 по 26 квітня у Кракові вдруге відбувався Міжнародний фестиваль українського театру «Схід-Захід». На ньому було представлено вистави колективів з України і не з України – Польщ і та Литви; вистави відбувалися українською, польською та російською мовами у різних частинах міста та перемежовувалися екскурсіями та обідом – він був для всіх організований, відносно недорогий і вочевидь мав на меті згуртувати театральну спільноту. Крім обіду, колективи гуртувала ідея розвитку театрального мистецтва, а те, що фестиваль відбувався не в Києві чи Харкові чи Львові, а також те, що ризькі актори привезли «Назара Стодолю», мусило – і не могло не – посилювати патріотичну любов.



На фоні європейських спокус їх можна було натренувати сповна, оскільки день починався, тривав та закінчувався у різних культурних середовищах: від помешкання шведської дівчини із давнім польським корінням крізь відвідини молодіжних польських будинків культури із виставами аматорськими та напівпрофесійними до вечорів у космополітичному Казимежі – єврейському районі, що зранку та ввечері являв собою різне до невпізнаваності явище.



Аматорський театр – і ніяк не професійний – допоміг колись Костянтину Станіславському записати його систему. У ньому багато недоліків, і не менше переваг: такий театр допомагає зблизька побачити людину, яка ще не стала професійним актором. Відстань від учасників вистав до людей, що траплялися поза залами, була незначною, хіба що актори наперед знали свої ролі й більш організовано розігрували їх перед глядачами. В експериментальній виставі «Gwiazdozbiór» львівського театру «Марка» дія була відсутня завдяки діалогам між двома іноді закоханими, іноді взаємно байдужими людьми. Їх, як і емоційно-міжособистісне хвилювання, хвильову траєкторію людських стосунків, двоє акторів, дівчина і хлопець, класично – Він і Вона розігрували щоразу на новий манер, із новими інтонаціями та зміною мізансцен – прийом, що показує «симетричність часу» – виснувала наприкінці героїня, після усіх спроб переграти наново взаємні складнощі, невдачі відносин і знайти врешті шлях і прийнятний для обох рівень порозуміння. П`єса претендувала на обережну філософію, злегка повиту трагізмом. Досить невимушено і без очевидного кінця. Відкритий фінал, як називають це нерідко, завершився із запізненням. О 14.43, а не о 14.30 за відсутності завіси розпочалися оплески.



Це, до речі, стало проблемою для «Варшавської мелодії» студентського театру «На Лермонтовській, 27» з м. Харкова. Між сценами актори мусили перевдягатися і змінювати не громіздкі декорації та робити це спритно, швидко й тихо. Єдиний вихід – перетворити двох глядачів на волонтерів, і як результат отримуєш можливість підглядати виставу з-за куліс із захопливими подробицями позасценічного існування. Перехід від людини до ролі та поступ ролі в уявному часі п`єси тут теж відбувався ледь помітно: приміром, завдяки іншій сукні чи розвороту стола із центру вбік. Актриса отримала на закритті приз за найкращу жіночу головну роль, і роль справді вдалася: імітування недовивченої російської мови полькою, яка мріє про сценічну кар’єру – і її влаштовує, чимало повторів у неповторних утіленнях упродовж півтори години, які триває п’єса, не набридало завдяки різноманітності віднайдених розрізнень.



Недарма у філософській та літературній теорії романтизму іронія як підваження основ зберігає серйозність форми, а Ілья Ільф та Євген Петров іронізуючи формують справделиве та гостре зображення американського щодення. Несподівана форма розповіді давно відомого життєпису Тараса Шевченка освіжила давно інтерес до речей, які переповідаються не вперше. Рок-оперу “Міф” студентського театру з Університету ім. Т. Шевченка слід було би напевно похвалити за поєднання естрадного жанру із хрестоматійною тематикою, пасторальною у кращому її варіанті. Позірно поверхова, властива мюзиклам драматизація історії Шевченка прибрала рідний старий український сум та насолоду від безвиході непростої долі простого хлопця, і Шевченко трохи помолодшав. Герої гарно співали, і переспів переважав гру, окремі міжпісенні діалоги. Акторські костюми, ніби випадково запозичені з Бродвею, так само видаляли звичні значення.



А от наміром прийти до них було поза сумнівом визначено виставу за твором того ж таки Шевченка – напевно тому, що у Ризі вони є маловідомим раритетом. Під час перегляду “Назару Стодоля” я відчувала себе у філармонії чи будинку культури невеличкого містечка чи селища Полтавщини. Штучні яскраві кольори шароварних костюмів, забування слів, паузи між стиками сцен – не стільки погане, скільки зворушливе явище – якщо не забувати географію і розважати себе спосережнням глядацького залу. Так напевно гадав і хлопець із фотоапаратом, тому що клацання не припинялося від початку ні на мить, і в якийсь момент гармонійно влилося у загальний тон показуваного, як ритмічне заснування.



А от знову-таки y Харківському мистецтві (театр «На жуках») аматорство межувало із майстерністю того рівня, що досягається лише щоденною регулярністю, постійною так необхідною акторові роботою над власним Я тілесним і не-тілесним, та розумінням усе ж таки того, що сцена є трохи більшим – у сенсі перебільшеним життям. Або принаймні утрованим – переінакшеним за формою звичного побутового ходіння-говоріння. Білі постаті за білою серпанковою завісою вели під «Танго» Шнітке лінію свого мовчазного й пластичного сюжету. Вона, здається, стосувалася Майдану, «недавніх подій в Україні» та «реалізації ідей авторських на теми гармонії і свободи», – так виголосили перед початком і так було записано у програмці. Пантоміма, хореографічне вибудовування фігур у метафори, добре виконана безпредметна техніка, міжакторське спілкування мовою німих втягували у світ химерних міркувань на основі послідовної зміни мелодій – музичних композицій – за її допомоги. Захоплювала невідомість. Мова тіла ніколи не відсилає до смислової конкретики; такими були тут і фрази, що складалися не з людей, а зі слів чи літер: «Кожна риба має право н писати листа додому». Недописане «н» виділяло складність вибору.



Схожим лише візуальним сприйняттям (інше через незнання польської було ускладненим) став для мене перегляд «Акрополісу» у Старому театрі на Яґеллонській 1. Нездатність оцінити нетривіальний – як пишуть рецензії – розбір тексту Станіслава Виспянського в режисурі Лукаша Тварковського оберталася посиленою увагою до речей, які зазвичай увага пропускає, шифруючи їх як самоочевидні: до того, як облаштовано місце гри, як поводять себе актори без розуміння їхніх слів, як у хід п’єси вриваються шматки, п’єсі чужорідні. Скляну коробку справа, червоно-синій п`єдестал спереду зліва і довгу, поламану клітинками білу завісу ззаду зліва було видно, якщо дивитися із залу прямо перед собою. Зверху висів екран – і туди виводили широким планом обличчя, наближували й збільшували дрібні дії, що губилися у широкому просторі сцени чи пускали підібраний (асоціативно?) відеозапис, як-от вечірні міські вулиці. А на самій сцені слід було спостерігати фігури людей здалеку, їхні взаємні розстановки і положення: те, як бурхливо сміялася напівоголена Кассандра, впавши на мат-п`єдестал, потім знову сміялася, вже ходячи на підборах навколо. У І половині ІІ акту у «відцифровані» міфологічні та біблійні сюжети втрутилася імітація телепередачі TED. Темою був мозок – непростий механізм та нерозгадана загадка. Макет мозку у руках жінки-модератора дублював одночасно екран із написами та пам`ять про перші хвилини вистави: постріл у голову брата (біблейська історія про Ісаака та Іакова). Смерть людського мозку, смерть створеної людиною цивілізації. Єжи Гротовський розвинув дію «Акрополісу» у концентраційному таборі, сьогоднішня версія загибелі культури будує свій театральний світ із фрагментів даних нової реальності – де новим значеннєвим порядком стає віртуальна копія, тобто те, чого нібито не існує. Але що ж існує натомість?



У 90-х роках у Польщі було проведено реформу театру на державному рівні. Усі академічні театри закрили, трупи розпустили, тож мимоволі почали виникати нові. Якщо Старий театр і є академічним (офіційно – Національний Старий театр ім. Хелени Моджеєвської), то цьому статусу більше не властивий негатив сліпої консервативності, як видалося з побаченого. Тема людини у світі, руху людського світу «кудись» - «куди?» – риторично запитували сцени без розв‘язки, наче призупинені посередині, епічне чи ліричне зображення – все мало місце тут також, але зчитати, оприявнити це було складніше, тому що метафоричне нашарування мало більше поверхів, аніж у Центрі Молоді ім. Генріка Йордана чи у Театрі без рядів, вимагало додаткових зусиль. Потужність складної театральної риторики ускладнювала й сенси, а отже й доступ до них. Між іншим, якраз у Театр без рядів на хорошу виставу за «Оркестром» Ануя знову-таки харківського театру EKMATEDOS я так і не потрапила, хоча й зіграли її впродовж фестивалю двічі. Другий – останній раз це було на Казимежі, ввечері, коли там стає весело, розслаблено і місцями дуже театрально, однак без умисної влаштованості сцен. Там можна добре провести час і без театру, але от «Оркестр» залишився невідвіданим. Як хороший привід відвідати Харків.