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Світовий день музики у Львові розпочинає збір заявок

Світовий день музики у Львові розпочинає збір заявок Світовий день музики (Fete de la Musique) – це низова ініціатива, що стартувала у Парижі 1982 року, і наразі охоплює понад 120 країн світу. 21 червня, у день літнього сонцестояння музиканти і аматори вільно виходять на вулиці своїх міст, і разом з мешканцями наповнюють їх музичним драйвом. Львів вже втретє приєднується до Світового дня музики – у 2014 році участь взяли майже півтори сотні гуртів та виконавців на 60-ти різних локаціях. Це унікальний приклад масової низової некомерційної акції за кількістю учасників та слухачів.

21 квітня 2015 року ми відкриваємо збір заявок для участі у Світовому дні музики у Львові 21 червня 2015 року. Запрошуємо всіх, хто любить музику, об’єднатися заради вільного звучання. Запрошуємо громаду Львова у цей музичний день 21 червня приєднатися до найрізноманітніших міст світу, і музикувати разом. Запрошуємо музикантів наповнити місто своєю музикою, показати свій талант і свою пристрасть до неї відкрито і безкорисливо у громадських місцях Львова. Запрошуємо львів'ян відкрити свій розмаїтий музичний світ і поділитися ним з усіма. Наша ідея – вільне і органічне музикування у місцях, які прагнуть музики.

Свято музики організовують його учасники – тому ми відкриті так само до співпраці з волонтерами, громадськими організаціями, локаціями та доброчинцями. Зареєструватися відповідно до вашого зацікавлення та ознайомитися з детальними інструкціями можна на нашому сайті. Як координатори Свята ми забезпечуємо логістику та активний медіасупровід, а також у межах наших можливостей організаційно допомагаємо учасникам. Реєстрація активних учасників не є обов’язковою, але вона допоможе нам сформувати інтерактивну мапу з місцями виступів та скласти повну програму Свята, тому чекаємо на ваші заявки! Збір музичних учасників та локацій триває до 1 червня, збір волонтерів – до 21 травня.

Місто музики! Місце музики! Місце – музиці!

Сторінка свята: http://fetedelamusique.lviv.ua/
FB: https://www.facebook.com/fetedelamusique.lviv
fetedelamusiquelviv@gmail.com
Контактний телефон: 097 419 77 47

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