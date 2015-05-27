Велика мандрівка до Горайця на Фольковіско

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(“Дідусеві оповідки”) — показ анімаційних фільмів.- Пйотр Бачевскі з “Академії Колберга” розповість про міграцію сільських музик в міста.(“Гораєцьке коло мандрівних нараторів”) — серія розповідей про мандри далекі і близькі.переповість старі казки, записані поблизу Колберга, в новому стилі, — читання казок поєднане з співами, малюванням та бігом.(“Великий змаг в сільській школі бізнесу”) — змагання мандрівних гендлярів-торговців (http://csb.mik.krakow.pl/opis-gry/). Учасники гри спробують себе у ролі історичних підприємців з Андрухова (пекаря, коваля, ткача), вироблятимуть товари, торгуватимуть між собою, організовуватимуть торгівельні експедиції до европейських міст. Виграє гравець або група осіб котрим вдасться закумулювати найбільший капітал. Кількість учасників — до 30-ти чоловік.(сільська еміграційна гра) — виїзд за океан.— атракції для наймолодших приговлені спудейками з педагогіки та аніматорами, — сімейні ігри, ходьба на трьох ногах, перегони в мішках, ігри з Кланза та багато інших забав.(“Семінар з білого співу”) — професійне заняття з постави голосу з Наталею Іванюк. Наталя (http://www.etnologia.uni.lodz.pl/index.php?id=420) — церковний дирегент, співець псалмів, вчитель традиційного співу і постановки голосу, а також фермер. Кількість учасників — до 12 осіб, тривалість занять — 5 годин.(“Сільська школа дизайну”) — серія варштатів:(“Сіре на золоте”) — пан Павіо допоможе учасникам варштату розмальовати (як в традиційних узорах, так і в нових креативних формах) тканини, власний одяг та усе що попадеться під руку!(“Пташки-забавки”) — майстер-клас з виготовлення іграшок.(“Мала фотосесія”) — фотосесія та виставка вотографій (http://hwfp.pl/).“Warsztaty przyśpiewkowe – Wspólne rymowanie na tradycyjną nutę” (“Майстер-клас приспівок — спільні римування на традиційні мотиви”) — научання приспівок з різних місцевостей та створення власної приспівки Фольковіська (тим часом запрошуємо до он-лайн забави — складання рим для Фольковіської приспівки. Минулорічні приспівки: http://jaga-rymuje.blogspot.com/2014/07/39-przyspiewka-gorajecka.html, http://jaga-rymuje.blogspot.com/2014/07/38-za-chutorem-przy-drozynie.html).(“Ранкові голосово-дихальні вправи”) — містичний досвід переживання екстазу, - будьте готові відчути себе бараном, деревом, дитиною, вар'ятом, тополею на скелі, лотосом на поверхні озера.(“Велика туристика”) — в суботу 11-го липня о 10-й ранку вирушаємо спільнотою в рейд по бездоріжжю Східного Розточчя в пошуках закинутих сіл і занедбаних церков. Рейд проводить краєзнавець, знавець придорожніх фігур та віцепрезедент фестивалю Гжегош Цєчка. Траса — близько 20 км, час проходження маршруту — від 6-ти до 8-ми годин.(“Екстремальний рейд з яйцем”) — атракційний шалений і нетрадиційний спосіб пізнання околиць хутору Гораєць. Учасників чекають різноманітні випробовування: подолання перешкод на місцевості, сходження на горби, плазування в багнюці і таке инше. Головним завданням рейду є донести попри всі перешкоди неушкодженим яйце. Старт — неділя, 12-те липня, о 10:00. Дистанція 5 км.. Команди від 2-х до 4-х осіб. Додаткова нагорода для учасників з найоригінальнішим костюмом.(“Соціальний дискурс”) — будемо говорити про еміграцію — торкнемося проблеми знелюднення польських сіл. Кожен матиме право голосу.(“Забуття”) — показ широко дискутованого фільму товариства “Фольковісько” та його обговорення.(“Відкрита сцена”) — музикування усіх охочих артистів в другій половині дня на малій сцені.(Моніка Ковальчук) — лауреатка музичного конкурсу “Nowe Źródła Gorajec 2015”. Молода та талановита артистка котра сама творить свої тексти і музику.(Матеуш Ноцек) — молодий бунтар з Низьких Бескид, фіналіст конкурсу “Nowe Źródła Gorajec 2015”.(“ЯНКІ”) — рідний (для тутешніх обивателів) фолк з Любенщини та Жешувщини граний з юнацьким запалом. Лауреати “Nowe Źródła Gorajec 2015” в категорії фолк/поезія.(“ГАНЬБА”) — гурт виконує міський фолк міжвоєнного періоду. Презентує атмосферу робітничих задвірків, описує біди і проблеми які схиляли їх мешканців до еміграції за океан.(“Богемні батяри”) — шалені угри, представники найбільшкочового народу Европи, пропонують синтез панку і ска з угорським і циганським фолком, - то, направду, ще та забава!Також, — сподіваємось на участь гостей з Східної Галичини, зокрема, гуртівта