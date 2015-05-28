Астрофізичний феномен: літо цьогоріч розпочнеться в Бережанському замку

На час фестивалю зелена галявина поміж старих мурів перетвориться на музично-розважальний майданчик: відвідувачів чекають виступи українських гуртів, майстер-класи, частування від бару "Коза", розмаїття наливок і позитивна атмосфера за будь-якої погоди.Cеред запрошених виконавців "Гич оркестр" (Львів), "Zapaska" (Кам’янець-Подільський), "Марина Круть проджект" (Хмельницький), "Тік Ту" (Тернопіль), "Grisly Faye" (Київ), а також DJ T-One, DJ Golets та "Shmir Soundsystem". На літературній сцені фестивалю виступлять Тарас Прохасько, Юрій Завадський, Юрій Матевощук, Микола Шпаковський, Тарас Волинець та інші письменники.Також, на свято Трійці, прочинить двері для відвідувачів унікальний костел Святої Трійці у Бережанському замку. 31 травня, о 13:00, у стінах святині ХVI століття відбудеться відкриття фотовиставки старих світлин "східного Вавелю" організовану тернопільським істориком Сергієм Ткачовим. Там же творитиметься арт-інсталяція - «замаювання» костелу до Зелених свят.Окрім цього, на Зелені свята у каплиці засяє унікальна старовинна фреска. Підсвітлення фрески здійснено за погодженням з Тернопільською обласною комунальною інспекцією охорони пам'яток історії та культури.Рівночасно на території Бережанського замку, за ініціативи "Центру Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва" в рамках соціо-культурного проекту "Вся Україна читає дітям", відбуватиметься третій літературний фестиваль для дітей "Бадяка-Маняка". Дітки-відвідувачі свята разом з вхідним квиточком отримують горішки від костюмованого героя-аніматора Бадяки-Маняки.У рамках фестивалю в Бережанах відбудуться презентації відео-проекту "З Любовю до дітей", відео-проекту Сашка Лірника "Моя країна – Україна", вулична фотовиставка "Дитяча посмішка", пошуковий квест "Таємниці Бережанського замку", благодійний забіг "Дитячий майданчик – дітям", майстерки для дітей Ірини Мацко, майстерки для дітей Адель Ягібецової, майстерки для дітей АрТ студії "Прищіпка".