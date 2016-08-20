Стажування в Halychyna.pl

Ukies corporation. Oddzał w Polsce (30-081, Polska, woj. małopolskie, m. Kraków, ul. Królewska, 65A/1)запрошує громадян України на річне стажування в польському медіа (де-факто - дистанційне)на основі довгострокової студентської візи (річної національної, з правом праці).Ми пропонуємо гнучкий індивідуальний графік.Програма курсу передбачає:- відрядження на різноматні події, форуми і фестивалі (зазвичай - в уікенд),- та написання двох матеріалів в місяць,- а також лекції, творчі зустрічі та майстер-класи.Вимоги:- володіння українською (як рідною) і польською (базовий рівень) мовами,- досвід роботи в ЗМІ і/або гуманітарна освіта і/або портфоліо.Документи (скани або цифрові копії) необхідні для вступу:1) закордонний паспорт (усі сторінки з відмітками),2) внутрішній паспорт (перша сторінка і сторінка з пропискою),3) документ про закінчення середньої школи,4) диплом (при наявності),5) CV (резюме з портфоліо),6) фотографія (3,5*4,5),7) дані батьків: прізвище і ім'я.Вступні документи, разом з контактними даними (e-mail, телефон, Facebook, Skype, Viber),слід надсилати на e-mail ukies.ca@gmail.com зазначивши в темі "HalPlKurs".Зарахування за результатами співбесіди.Вартість річного курсу 6000 злотих.