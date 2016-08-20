Стажування в Halychyna.pl

Ukies corporation. Oddzał w Polsce (30-081, Polska, woj. małopolskie, m. Kraków, ul. Królewska, 65A/1)
запрошує громадян України на річне стажування в польському медіа (де-факто - дистанційне)
на основі довгострокової студентської візи (річної національної, з правом праці).
Ми пропонуємо гнучкий індивідуальний графік.
Програма курсу передбачає:
- відрядження на різноматні події, форуми і фестивалі (зазвичай - в уікенд),
- та написання двох матеріалів в місяць,
- а також лекції, творчі зустрічі та майстер-класи.
Вимоги:
- володіння українською (як рідною) і польською (базовий рівень) мовами,
- досвід роботи в ЗМІ і/або гуманітарна освіта і/або портфоліо.
Документи (скани або цифрові копії) необхідні для вступу:
1) закордонний паспорт (усі сторінки з відмітками),
2) внутрішній паспорт (перша сторінка і сторінка з пропискою),
3) документ про закінчення середньої школи,
4) диплом (при наявності),
5) CV (резюме з портфоліо),
6) фотографія (3,5*4,5),
7) дані батьків: прізвище і ім'я.
Вступні документи, разом з контактними даними (e-mail, телефон, Facebook, Skype, Viber),
слід надсилати на e-mail ukies.ca@gmail.com зазначивши в темі "HalPlKurs".
Зарахування за результатами співбесіди.
Вартість річного курсу 6000 злотих.
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